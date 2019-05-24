لحمايتك من الجفاف.. واجهي الحر بـ 6 أطعمة.. وإليكِ العصائر الأكثر ترطيبا

لحمايتك من الجفاف واجهي الحر بـ 6 أطعمة

أطعمة تسبب لك الجفاف أحذرى تناولها

فوائد غير متوقعه لتناول 3 تمرات على الإفطار

واجهي الحر بـ 6 أطعمة

احترسى ..أطعمة تسبب الجفاف

فوائد غير متوقعه لتناول 3 تمرات



على الجانب الآخر نصحت مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة الصائمين ممن يعانون من الدوخة والصداع بأن يبدأوا إفطارهم بثلاث حبات من التمر فهو يساعد على إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات ويعوض الجسم بكمية السكر التي انخفض مستواها في الدم خلال فترة الصيام وارتفاع درجة الحرارة طوال الصيام.



أما عن فوائد تناوله على وجبة السحور فهو يساهم في إمداد الجسم بالشبع لفترات طويلة و يحارب الإحساس بالعطش كما يحتوي التمر على ألياف تساعد الجسم في التخلص من الدهون الزائدة ويقلل من خطر الإصابة بالتقلصات ويحمي من الإصابة بمرض سرطان القولون كما أنه بعد 10 دقائق من تناول عدد فردي من حبات التمر يصل السكر الأحادي إلى الدم ويبعث رسالة إلى المخ ومراكز الإشباع مما يجعل الفرد لا يستطيع تناول الطعام بشكل كبير على الإفطار.



عصائر تحارب العطش ...



ولتناول العصائر المرطبة دور كبير بين الإفطار والسحور لمحاربة العطش والجفاف ومنح الجسم الترطيب الكافى مع ارتفاع درجات الحرارة فأنت تحتاجين إلى زيادة السوائل على مائدة إفطارك إليك أنواع من العصائر يمكنك اختيار من بينها وتقديمها لطفلك ولأسرتك على مائدة إفطارك اليوم فكلاهما يساعد على ترطيب الجسم بفضل مكوناتها الأكثر غنى بالماء "وفقا لموقع هيلث لاين".



1- العرقسوس .. كوب منه ما بين الإفطار والسحور يمنح الجسم نسبة عالية من البوتاسيوم ويساعد على احتفاظ الجسم بالماء فترة طويلة ويفضل تقديمه للأطفال ممن تجاوزوا 12 عاما.



2- اللبن الرائب.. كوب من اللبن الرائب بعد الإفطار وعلى مائدة السحور يعمل على ترطيب الجسم ومنح طفلك الطاقة.



3- عصير الليمون والنعناع.. امنحي طفلك كوب من عصير الليمون فهو يقضى على عطش الطفل، كما أن النعناع المتواجد بيه يساعد الطفل على الهضم الأفضل.



4-الموز .. غنى بنسبة كبيرة من البوتاسيوم لذلك فهو من أفضل أنواع العصائر التى تساعد على ترطيب الجسم فى الطقس الحار.



5- عصير البطيخ .. عصير منعش فهو من أفضل العصائر المرطبة التى تساعد على منحك الترطيب ومحاربة الإحساس بالعطش والجفاف نتيجة طول فترة الصيام وارتفاع درجات الحرارة.





مع بداية فصل الصيف والارتفاع الشديد في درجات الحرارة فأنت بحاجة إلى مجموعة أطعمة يمكنك تناولها على مائدة الإفطار والسحور فهى تساعد على ترطيب جسمك وأخرى يجب الإبتعاد عنها فهى تسبب الإجهاد الحرارى وحمايتك من الجفاف يمكنك تناولها بين الإفطار والسحورتعد من أبرز الأطعمة التى تساعد على ترطيب الجسم وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكنك تناولها بين الإفطار والسحور لغناها بكم كبير من الماء..1-البطيخ: يمكنك تناول كوب من عصير البطيخ على الإفطار لأنه من أكثر الفواكه الغنية بالماء التى تعمل على منح الجسم الترطيب الكافى.2- الخس: احرصي على إضافة الخس والخيار إلى طبق السلاطة على الإفطار لأن الخس من أكثر الخضراوات الورقية غناه بالماء فيحتوى على حوالي 95 % من تركيبته الغذائية أما الخيار فهو غنى بنسبة 96.7% ماء فيساعد على الحفاظ على رطوبة وليونة الجلد.3-الزبادي: لمنحك الترطيب الكافى طوال نهار رمضان عليك تناول الزبادى على مائدة السحور اليوم.4-عصير الطماطم: لمنحك الترطيب الكافى تناولى كوبا من عصير الطماطم على مائدة السحور.5- البطاطا الحلوة: يمكنك صنع طبق حلوى من البطاطا الحلوة فهى تحمي الجلد من عوامل الجفاف لغناها بفيتامين أ والبيتا كاروتين، ما يساعد على بقاء الجلد رطبا لأطول فترة.6-الأفوكادو: يمكنك بين الإفطار والسحور تناول ثمرة من فاكهة الأفوكادو فهى غنية بفيتامين ه وأوميجا 6 التي تساعد على إبقاء الجلد رطبا وتمنع ظهور الشيخوخة.على الجانب الاخر قال الدكتور محسن النادى استشارى الطب البديل إن تناول الكثير من الأشخاص بعض الوجبات غير الصحية والأطعمة التى تزيد من الشعور بالعطش أثناء الصيام.لذا كشف النادى، عن بعض الأطعمة التى يجب تجنبها فى وجبة السحور، لتفادى الشعور بالعطش فى نهار رمضان ، أبرزها ...- المخللات والزيتون، إلا إذا تم شطفها جيدا.-الأغذية المدخنة- الحلويات-اللحوم المصنعة كالسجق و اللانشون والبسطرمة-المكسرات المملحة-الأجبان المالحة ، و منتجات الحليب عالية الدسم-المقرمشات المصنعة المملحة والشوربات الجاهزة-صلصة الصويا-الوجبات السريعة-المعلبات-المقليات