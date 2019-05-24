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بعد فشل مفاوضات نتنياهو وليبرمان.. الليكود يهدد بإعادة الانتخابات

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:06 م
فشل مفاوضات نتنياهو
فشل مفاوضات نتنياهو وليبرمان
سمر صالح
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى تشكيل حكومة من ائتلاف ضيق لا يتجاوز الـ60 مقعدًا، في ظل فشل المفاوضات مع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيجدور ليبرمان، الذي اتهمه مسؤولون في الليكود بأنه عمد إلى إفشال المفاوضات الائتلافية مع الليكود، متذرعًا بقانون التجنيد لمنع تشكيل الحكومة.

ودعا نتنياهو، ممثلي كتل الأحزاب اليمينية التي أوصت بتكليفه بتشكيل الحكومة، إلى جلسة مغلقة في مكتبه بالقدس.

وأكدت مصادر في الليكود أن ليبرمان يرفض الحضور للاجتماع، كما نقلت مصادر في حزب الليكود عن نتنياهو قوله إن ليبرمان سحب أصوات اليمين، ويستعد إلى نقلها لمعسكر اليسار.

وتشير التقديرات إلى أن تهديدات الليكود بالذهاب إلى خيار الانتخابات، تأتي في سياق الضغط على ليبرمان

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