طاقة النواب تشيد باتفاقية الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان

أشاد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، باتفاقية الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان تتضمن تبادل قدرات كهربائية بـ2000 ميجاوات وأن الدراسات سوف تنتهي خلال عام يعقبها خطة الربط.



وقال السويدى فى بيان له أصدره اليوم: إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها فى مجال توفير الطاقة والكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي على المستوى العربى والأفريقي والدولى؛ مؤكدا أهمية هذه الاتفاقية التى تأتى في إطار الخطة الإستراتيجية للربط مع دول الجوار خاصة أن مصر تتمتع بقدرات وخبرة فى قطاع الكهرباء عالية ولدينا خطوط ربط مع الاْردن وليبيا والسودان.



وأكد النائب أن هناك العديد من الدول التى طلبت الاستفادة من الخبرة والتجربة المصرية فى مجال توفير الطاقة الكهربائية معتبرا ذلك الأمر بمثابة وسام شرف على صدور جميع القيادات وكبار المهندسين والفنيين والعاملين على مستوى وزارة الكهرباء المصرية الذين يستحقون تحية قلبية من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية بعد انتهاء عصر الظلام الدامس الذى شهدته الدولة المصرية لمدة عام من حكم الفاشية الدينية.