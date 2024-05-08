عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الهيئة المصرية للمعارض تدعو الشركات للمشاركة في معرض طرابلس الدولي

المواردي
المواردي

دعت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الشركات المصرية للمشاركة في الدورة الـ 50 من معرض طرابلس الدولي الذي يقام خلال الفترة من 15-21 مايو 2024

وأوضحت الهيئة أن المعرض يفتح أبوابه للشركات العاملة في مجال الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية و قطاع مواد البناء والصناعات الهندسية ،والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والأثاث والنجف والأجهزة الكهربائية والإلكترونية و الأدوات المنزلية و الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطه وقطاع الجلود ومنتجاتها.

افتتاح المعارض السنوية بتربية نوعية كفر الشيخ.. صور

رئيس هيئة المعارض: جناح مصر يضم 9 شركات بـ"ماكينات التصنيع الغذائي" بالرياض

وأكد اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة  أن المعرض يوفر فرصة كبيرة للشركات المصرية لتسويق منتجاتها ، كما يفتح الباب أمام زيادة الصادرات المصرية للخارج وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الشقيقة موضحاً أن مصر ستكون ضيف شرف المعرض وتم تخصيص مساحة 500 متر للجناح الخاص بها .

وأشار الماوردي إلى أنه يشترط أن تكون معروضات الشركات المشاركة في نفس مجال عمل الشركة بالإضافة إلى أن أنه يأتي ضمن الإشتراك فى المعارض المجمعة وفقاً للخطة السنوية مع أهمية تقديم المستندات وطلب اشتراك في المعرض وبیان مفصل عن الشركه ومنتجاتها وبيانات الإتصال و براءة الذمة المالية من هيئة تنمية الصادرات، وتقديم مايدل على سابقة اشتراك في المعارض الدولية ،و أخر ميزانية معتمدة للشركة.

المستندات المطلوبة للمشاركة في معرض طرابلس الدولي

وأوضح اللواء شريف الماوردي أن المستندات المطلوبة تتضمن ( سجل تجارى - بطاقه ضريبية - صورة من آخر إقرار ضريبي و سجل المصدرين  بجانب تعهد بعدم عرض أى منتجات غير مصرية وأى معروضات لا تقوم الشركة بتصنيعها إلا إذا كانت مكملة لنفس المنتج التي تقوم الشركة بتصنيعه وبيان من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بحجم الصادرات لعام مالی سابق ،و رقم حساب معتمد من البنك متضمناً أسم الشركة باللغة العربية وفرع البنك حال رد أية مبالغ للشركة بالإضافة إلى أصل الإيداع النقدى من البنك يفيد سداد كامل المساهمة المالية مع الأخذ في الاعتبار أن خطاب إيداع البنك المسلم من الهيئة للشركة صالح لمدو يومين عمل فقط من تاريخ الاستلام.

ويعد معرض طرابلس الدولي من أهم المعارض بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية حيث كان تأسيسه بإعتبار ليبيا مركزاً تاريخياً مهماً من مراكز التجارة القديمة ويهدف المعرض لتشجيع التبادل التجاري بين ليبيا ودول الأقليم والعالم، ويشمل المعرض مختلف التخصصات بشتى المجالات الصناعية والزراعية والاتصالات والتكنولوجيا، كما أنه يستقطب نخبة من الأدباء والمثقفين والمبدعين من خلال النشاطات الموازية التي تقام على هامش فعاليات المعرض.

شريف المواردي هيئة المعارض معرض طرابلس الدولي اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

بيان عاجل من الإمارات بشأن سيطرة الاحتلال على معبر رفح الفلسطيني

نجم الزمالك الحالي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه منذ ثلاث سنوات

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة

موضوعات متعلقة

بمشاركة 200 شركة.. رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض القاهرة الدولى EECA EXPO 2024

ترشيحاتنا

مقـ.ــتل جندي من جيش الاحتلال في هجوم حزب الله على موقع المالكية

نتنياهو : العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر

آخر فرصة لإعادة ابنائكم.. رسالة تحذيرية من حماس لأهالي الأسري الإسرائيليين

حرب باردة إلكترونية.. بولندا تعلن تعرضها لهجمات سيبرانية لها صلة بـ روسيا

أفراح واستقبالات في إيبارشية أسيوط بمشاركة قياداتها.. صور

روسيا توجه رسالة إلى إسرائيل بشأن العملية العسكرية في رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنس.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها | شاهد

بالمايوه.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورها

بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح

بعد تصريح ياسمين عبدالعزيز أنا بعشقه.. 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-