افتتاح المعارض السنوية بتربية نوعية كفر الشيخ.. صور

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، المعارض السنوية لكلية التربية النوعية، والتى تضمنت المعرض السنوي لقسم التربية الفنية، ومعرض تيجان الرأس المعدنية، معرض فنون المكرمية والمشروعات الصغيرة، ومعرض الإعلام التربوي في تخصصات الإذاعة والتليفزيون والصحافة المدرسية والصحافة المتخصصة والصحافة الإلكترونية، والمعرض السنوي لقسم الاقتصاد المنزلي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية المختلفة.

وخلال جولته بالكلية، أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالتنظيم الجيد للمعارض وباللوحات المعروضة المتنوعة وكافة المعروضات الأخرى، موجهًا الشكر إلى إدارة الكلية التى تعمل على صقل المواهب المختلفة للنهوض بها، مما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلبة وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن إدارة الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة، مؤكداً على اهتمام الجامعة برعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم في المجالات كافة مشيرا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المعارض تضمنت العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تعكس إبداعات الطلبة وقدراتهم على استخدام خامات البيئة المحيطة.

وقالت الدكتور نجلاء الأشرف عميد الكلية، إن تلك المعارض هي فرصة لعرض الأفكار الفنية المختلفة التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جيدة للشباب الخريجين متمنية من الله عزوجل أن يحفظ مصر وشبابها.

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