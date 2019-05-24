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ديني

أعمال تتنافى مع الشريعة الإسلامية .. مفتي الجمهورية يدين التفجير الإرهابي بأحد مساجد باكستان

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:13 م
صدى البلد
محمد شحتة
أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أثناء صلاة الجمعة داخل أحد المساجد بمنطقة "بشتون أباد" فى مدينة "كويتا" الباكستانية ما أدى إلى استشهاد وإصابة نحو 20 شخصا.

وشدد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره ،اليوم، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة أشكال الاعتداءات الإرهابية الآثمة وترويع الآمنين والأبرياء دون وجه حق، خاصة فى بيوت الله تعالى ، ضاربة بتعاليم الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وجدد مفتي الجمهورية دعوته إلى ضرورة التعاون الدولي الفعال لمواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب واستهداف الأبرياء دون وجه حق، واستئصال جذور الإرهاب البغيض الذي يهدد كل العالم دون استثناء.

وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء لباكستان، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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