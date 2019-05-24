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ديني

إمام المسجد النبوي: صوم رمضان تربية للنفوس على البعد عن الرذائل

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:14 م
الشيخ حسين بن عبدالعزيز
الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ إمام وخطيب المسجد النبوي
أمل فوزي
قال الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن شهر رمضان شُرع فيه من العبادات والتقربات ما يربي النفوس ويزكيها، ويهذّب الجوارح ويصلحها مما يعود على المسلمين جميعًا بتربية تقود إلى خير المسالك وأنبل القيم.

واستشهد «آل الشيخ» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة» متفق عليه.

وأوضح أن في صوم رمضان تربية الخلق على البعد عن الرذائل المتنوعة والنأي بالنفس عن المساوئ والخلال القبيحة قال صلى الله عليه وسلم : «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم : «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذٍ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم».

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