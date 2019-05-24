عن قرار أوروبا بشأن الجوافة المصرية.. عضو بالغرف التجارية: لن يؤثر على الأسعار المحلية

قال تجار بسوق العبور إن تراجع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى عن فرض أي فحوصات إضافية على صادرات مصر من محصول الجوافة يعزز من فرص تصدير كميات كبيرة من محصول الموسم الحالي.



حاتم النجيب، عضو شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، قال إن تراجع الاتحاد الأوروبي عن فرض أي فحوصات إضافية على الجوافة المصرية جاء نتيجة المباحثات التي قام بها الجانب المصري مع الاتحاد الأوروبي لتشجيع التصدير.



وأضاف لـ صدى البلد، أن دول أوروبا ترحب بالخضراوات والفواكه المصرية.. مؤكدا أن زيادة الإنتاج في مصر ستفتح آفاقا واسعة للتصدير وتفتح أسواقا كبيرة أمام المنتج المصري.



وعن تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي فحوصات إضافية على الجوافة المصرية على أسعارها في السوق المحلية، أوضح أنه سيكون تأثير محدود.



ووافقت دول الاتحاد الأوروبى، فى خطاب رسمى صادر عن مكتب التمثيل التجارى المصرى ببروكسيل، خلال اجتماع لجنة النبات والحيوان والغذاء والعلف، موافقة الدول الأعضاء على توصية المفوضية الأوروبية، بعدم فرض فحوصات إضافية على الصادرات الزراعية المصرية من الجوافة.



تأتى تلك الموافقة فى ضوء الإجراءات الجديدة التى تطبقها مصر على الصادرات الزراعية المصرية، والجهود التى يقوم بها الحجر الزراعى المصرى، لضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة، حفاظًا على سمعة المنتج المصرى، وتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية وإزالة أية معوقات قد تواجهها.



عقد الجانب المصرى عدد من اللقاءات التشاورية بين الجانبين المصرى والاوروبى، لعرض الإجراءات الجديدة المطبقة على الصادرات الزراعية المصرية من الجوافة، حتى أبدى الجانب الأوروبى ارتياحه، وموافقته على عدم فرض فحوصات إضافية على صادرات مصر من المحصول.



وأكد الجانب المصرى أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة فى مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الوزارة لازالت تواصل جهودها فى التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التى اتخذتها مصر فى هذا الشأن، من أجل فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام صادراتنا من المحاصيل الزراعية.