ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:01 م
قوافل تعليمية لطلاب
قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد
كتب محمد الغزاوى
شهد اليوم الأول لانطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة إقبالا كبيرا من الطلاب وانتظام المحاضرات مع استمرار توافد خبراء المواد التعليمية على المدينة الشبابية ببورسعيد.

وحضر الطلاب اليوم محاضرات فى اللغة العربية واللغة الفرنسية ومادة الكيمياء ومادة الجغرافيا بالإضافة الى مادة الاقتصاد كهدية من المحاضرين للطلاب الراغبين.

هذه القوافل التعليمية المجانية هى إحدى ثمار التعاون بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة وتحت إشراف سيد مصطفى المشرف العام على القوافل وبحضور نخبة كبيرة من خبراء المواد التعليمية وتستمر حتى غد السبت ٢٥ مايو.
إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية
إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية
إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية
إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية
إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية

ترشيحاتنا

اجتماع طارئ لمجلس الأهلي بعد قليل لمناقشة أزمة مؤجلات الدوري

أول تعليق من بوريس جونسون على استقالة ماي

مدرجة على القائمة السوداء.. روسيا ترفض دخول مساعدة جون كيري

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي عن إنهاء الدوري وأمم إفريقيا

علي ربيع يعيد متابعة زوجته على إنستجرام بعد انفصالهما.. تعرف على رد فعلها

عقب ظهوره مع رامز جلال.. #وليد_سليمان يجتاح تويتر

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور