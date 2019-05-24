إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية

شهد اليوم الأول لانطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة إقبالا كبيرا من الطلاب وانتظام المحاضرات مع استمرار توافد خبراء المواد التعليمية على المدينة الشبابية ببورسعيد.



وحضر الطلاب اليوم محاضرات فى اللغة العربية واللغة الفرنسية ومادة الكيمياء ومادة الجغرافيا بالإضافة الى مادة الاقتصاد كهدية من المحاضرين للطلاب الراغبين.



هذه القوافل التعليمية المجانية هى إحدى ثمار التعاون بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة وتحت إشراف سيد مصطفى المشرف العام على القوافل وبحضور نخبة كبيرة من خبراء المواد التعليمية وتستمر حتى غد السبت ٢٥ مايو.