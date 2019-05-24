هواوي تعلن عن Hongmeng بديل لنظام أندرويد

أعلنت الشركة الصينية هواوي بإطلاق نظام تشغيل للهواتف الحديثة الخاصة بـ huawei و honor بديلا لنظام أندرويد.



وأعلن المكتب التابع للملكية الفكرية في الصين، أن شركة هواوي قد سجلت نظام هونج مينج "Hongmeng" كبديل لنظام أندرويد لتشغيل الهواتف الحديثة، ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال أنه من المحتمل أن يكون هذا هو نظام التشغيل الذي تحدثت عنه هواوي.



وطورت هواوي هذا النظام بعد التهديدات الكثيرة التي تعرضت لها، وأعلنت عن هذا النظام كرد فوري على قرار الحكومة الأمريكية بحظر التعامل مع هواوي، وشمل هذا القرار مقاطعة شركات جوجل وARM لها.

