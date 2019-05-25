زي الشمس.. مصدر بالمسلسل يكشف تفاصيل عن نهايته



كشف مصدر داخل فريق عمل مسلسل زي الشمس حقيقة تطابق نهاية الأحداث مع المسلسل الإيطالي "الأخوات" والمقتبس منه العمل.



وكانت الأيام الماضية قد شهدت تخمينات واسعة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفعت البعض للتأكيد أن أحمد السعدني الذي يجسد شخصية عمر هو قاتل فريدة طبقا لما حدث مع نفس الشخصيات في المسلسل الإيطالي.



وأكد المصدر أن نهاية "زي الشمس" مختلفة تماما، بل إن القاتل الحقيقي سيكون مفاجأة غير متوقعة للمشاهدين.



مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني؛ أحمد السعدني؛ أحمد داوود؛ ريهام عبد الغفور؛ سوسن بدر؛ وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم ناعوم.