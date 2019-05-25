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منوعات

بتقنية الثري دي.. حادثة مقتل الأميرة ديانا بالصوت والصورة

السبت 25/مايو/2019 - 06:01 ص
ديانا
ديانا
محمد علي
لازالت ذكرى الأميرة الراحلة ديانا باقية في وجدان الكثيرين برغم حادثة وفاتها التي مرت عليها سنوات طويلة تصل لـ22 عامًا، وهي بهذا أصبحت ذكرى حية يتجدد الحديث عنها لدرجة تكاد تكون شبه يومية أحيانًا، بحسب ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

والجدل حول ديانا هذه المرة يأتي من أمريكا، بعدما قامت مدينة ألعاب جديدة بتقديمها عرض ثلاثي الأبعاد، يستحضر حادث السير الذي قتلت فيه ديانا أميرة ويلز سنة 1997.

وتعرض مدينة الألعاب الترفيهية "ناشيونال إنكويرير لايف" في ولاية تينيسي، مشاهد ثلاثية الأبعاد تحاكي الحادثة، وهو الأمر الذي حفيظة الكثيرين وتحول إلى جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتيح مدينة ناشيونال إنكويرير لايف، الفيديو الثلاثي الأبعاد مقابل 25 دولار، ويوجه للمشاهد سؤال، حول ما إذا كانت العائلة المالكة في بريطانيا هي السبب وراء مقتل ديانا أم لا.

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