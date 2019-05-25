شاهد.. السر في العلبة.. شرب المياه الغازية يسبب لين العظام

خطر كبير يحدق بصحة الإنسان من وراء شرب المشروبات الغازية من العلب المعدنية، أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي قالت إنه تم الكشف عن وجود مادة مبطنة داخل العلبة المعدنية لها آثار ضارة على الجسم.



ونقلت الصحيفة عن فيديو على اليوتيوب نشرته قناة إم إيه إل ساينس، بوجود كيس بلاستيكي سري يبطن علب المياه الغازية المصنوعة من الألمنيوم، وهو الامر الذي يوجد تفاعلات كيميائية ضارة بصحة الإنسان.



واختبر الباحثون ذلك، من خلال التجربة العلمية حيث قاموا بإذابة علبة الألمونيوم ليكتشفوا وجود الكيس البلاستيكي.



ويعمل الكيس البلاستيكي كمادة عازلة من التآكل، الذي يمكن أن تحدثه المشروبات الحمضية في المعدن، أي إن المشروبات الغازية تتفاعل مع الألمونيوم، وهو الشئ الذي يمثل خطرًا داهمًا على صحة الفرد، هذا علاوة على تكرار التحذيرات من الإفراط في شرب المشروبات الغازية.



وقد حذرت صحف دولية عدة من الإفطار في رمضان على المشروبات الغازية لإضرارها البالغ مع الوقت بالمعدة، ونصحوا بتناول التمر في البداية لمناسبته لراحة المعدة، ثم تناول المشروبات المعروفة كالتمر الهندي والسوبيا والعرقسوس والعصائر الطبيعية المصنوعة منزليًا.







وتحدث الباحثون عن سر المقولة التي تقول إن شرب المياه الغازية يضعف العظام، وقالوا إن المستويات العالية لأي شيء يتفاعل مع الألمنيوم، يمثل تهديدًا محتملا لوظائف العظام والدماغ للناس، لذا يعمل الغلاف البلاستيكي على منع وصول العوامل المؤثرة سلبا إلى جسم الإنسان.



وتحوي المشروبات الغازية غاز ثاني أكسيد الكربون، ما يكسبها مستويات عالية من الحموضة، حيث يوجد حامض الفوسفوريك في المشروب الغازي، وحمض الستريك في المشروبات القائمة على العصير.



وفي حال كان الحمض على اتصال مباشر مع الألمنيوم المعدني، فإنه يتفاعل مع المعدن ويؤدي إلى تآكله، ما يخلق مركب ألمنيوم يُعرف باسم فوسفات الألمنيوم، وكذلك غاز الهيدروجين.



ويمكن أن تكون مستويات الألمنيوم العالية في الجسم سامة، وتسبب تشوهات في العظام والدماغ.