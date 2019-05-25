من قدمك سيأتي الصلاح.. ليفربول يتغزل بـ الملك المصري: أنت الصلاح وفيك الصلاح

تغزل نادي ليفربول الإنجليزي، بالفرعون المصري محمد صلاح المحترف في الدوري الإنجليزي، قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام.



ونشرت الصفحة الرسميه لنادى ليفربول الناطقة بالعربى صورة لصلاح عبر تويتر معلقه: "أنت الصلاح وفيك الصلاح ومن قدمك سيأتي الصلاح - إن شاء الله - 🔝⚽️".



يستعد فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح نجم المنتخب، لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.



