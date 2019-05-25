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حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتين بأسوان

السبت 25/مايو/2019 - 01:32 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
لقى 3 أشخاص مصرعهم ، فيما أصيب 8 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتين بقرية "سبعة بحرى" بمركز كوم أمبو شمال أسوان.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بمقتل ع.ع 25 سنة ، وعلى.ر ، وأ.س وذلك فى مشاجرة بين عائلتين بقرية "سبعة بحرى" بمدينة كوم أمبو.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم فرض طوق أمنى بالقرية، فيما تم نقل جثامين المتوفين للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وأشارت التحريات أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات قديمة تجددت اليوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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