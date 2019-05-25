مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتين بأسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم ، فيما أصيب 8 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتين بقرية "سبعة بحرى" بمركز كوم أمبو شمال أسوان.





وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بمقتل ع.ع 25 سنة ، وعلى.ر ، وأ.س وذلك فى مشاجرة بين عائلتين بقرية "سبعة بحرى" بمدينة كوم أمبو.





وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم فرض طوق أمنى بالقرية، فيما تم نقل جثامين المتوفين للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



