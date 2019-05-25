منى مينا: 4 طلبات لأطباء التكليف الجدد يجب ملؤها فور استلامها

قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، علي مواقع التواصل الاجتماعي، إنه على أطباء التكليف الجدد يجب أن يكتبوا عدة طلبات فور استلامهم العمل بجهة التكليف، مضيفة أنه يجب الاحتفاظ بصورة من جميع القرارات الوظيفية الخاصة بالتكليف والنقل والنيابة والترقية وغيرها.





وأشارت مينا، إلى أن الطبيب عليه ملء طلب ضم سنة الامتياز إلى سنوات الخدمة وطلب الحصول على بدل طبيعة العمل (بدل التفرغ )،و طلب استخراج بطاقة تأمين صحى، وطلب تسجيل اسمه بنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة عمله، وإحضار إفادة من جهة عملك وتسلمها للنقابة الفرعية فى المحافظة التى تعمل بها.



