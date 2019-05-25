كنت فاكرة السمك هياكله.. اعترافات صادمة لـ قاتلة طفلها بـ شرم الشيخ.. صور

واعترفت القاتلة في التحقيقات أمام المباحث، بأن هناك خلافات بينها وبين زوجها السابق والد الطفل، وأنه قام بتهديدها بأخذ الطفل ليعيش مع زوجته الثانية ويقوم بتحرير شهادة ميلاد له، ما دفعها لارتكاب الواقعة.





حرر محضر بالواقعة، وأحيلت إلى نيابة شرم الشيخ للتحقيق معها، ووجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد إلى القاتلة، وقررت حبس الأم المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق وندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل.

أدلت الأم قاتلة طفلها بشرم الشيخ بإغراقه فى أحد شواطئ المدينة باعترافات تفصيلية، حيث قالت المتهمة إنها تزوجت من أحد الأشخاص منذ فترة وأنجبت منه طفلها المجنى عليه، وبعد مرور فترة بدأت المشاكل تعرف طريقها إليهما حتى وصلت الحياة بينهما إلى طريق مسدود وانفصلا وتزوج بعدها طليقها من أخرى، وبدأ فى تهديدها بأخذ الطفل منها للعيش معه وزوجته الثانية فرفضت، إلا أنها شعرت بالخوف على ابنها، ما دفعها لارتكاب الواقعة.وأضافت الأم فى اعترافاتها أنها قامت باصطحاب طفلها القتيل إلى شاطئ الفنار قامت بخنقه والإلقاء به فى البحر وتخيلت أنها تخلصت منه للأبد وأن تأكله الأسماك فى البحر وقامت بإغراقه وشاهدت بكاءه وصراخه داخل المياه ومحاولة خروجه من المياه حتى غرق وتركته بعدها وتوجهت إلى منزلها حتى فوجئت بقوات الشرطة تلقى القبض عليها.وكان أحد المراكب السياحية العابرة شاهدت الجثة وقامت بالتقاطه وفور ظهور صورة جثة الطفل على مواقع التواصل الاجتماعى اكتشف المقربون منها أنه طفلها وتحدثوا معها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ولكن لم ترد عليهم.البداية كانت ببلاغ للمقدم محمد سامى، رئيس مباحث شرم الشيخ، يفيد بالعثور على جثة طفل لا يتجاوز 3 سنوات أمام شاطئ الفنار بشرم الشيخ، وتم إخطار اللواء أحمد أبو عقيل، مدير أمن جنوب سيناء، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء مدحت السقا، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض العثور على جثة الطفل.قاد اللواء مدحت السقا، فريق البحث، وطالب بتفريغ جميع كاميرات المراقبة الموجودة على طول الطريق المؤدي إلى شارع الفنار لتحديد مرتكب الواقعة وهوية الطفل.وكشفت الكاميرات مفاجأة وهي أن الأم وتدعى "دينا. ع"، مواليد 1993، من محافظة البحيرة، وراء ارتكاب الواقعة وتعمل في أحد الأندية الصحية.