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برلمان

سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب

السبت 25/مايو/2019 - 08:51 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
ماجدة بدوي وعبد الرحمن سرحان ..تصوير :أحمد بيسو
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان كله أخوة، وأعضاؤه عملوا خلال فترة عصيبة في تاريخ مصر، واستطاع أن ينجز الكثير، ويجب على الكل الافتخار، مضيفا أن المجلس أصدر مجموعة من القوانين التي ساهمت في تثبيت أركان الدولة.

وأضاف "عبد العال"، خلال كلمته فى حفل إفطار أعضاء الامانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، أن أداء المجلس أسكت جميع المغرضين في الداخل والخارج، مؤكدا على أنه لولا تكاتف النواب تحت القبة ما كان ليخرج المجلس بهذا الإنجاز.

وأكد رئيس مجلس النواب، على حرصه على استمرار البرلمان وعمله في ثبات، لافتا إلى أنه لا يحمل في صدره ضغينة من أحد، مضيفا أنه حاول بكل جهد لاستثمار علمه لخدمة هذا البلد، مؤكدا أنه وبجانبه الشعب يستطيع التغلب على جميع الصعوبات.

وأكد أن البرلمان له تاريخ عريق وطول سنوات عمله له أداء رائع، مشيرا إلى أن البعض من النواب معذور لأنه لأول مرة يمارس 70% منهم العمل النيابي.

وتابع، حزب مستقبل وطن كان أحد المكونات الأساسية لائتلاف دعم مصر، وأول تصريح صدر لدعم الحزب كان منه شخصيا، رغم أنه كان لا يزال مبتدئا، مشيرا إلى أن ما حدث من خلاف مع الحزب مؤخرا، مجرد سحابة صيف، واحتجاجه كان بمثابة احتجاج أب على ابنه.

وأكد:"قدمتم نموذجا حزبيا جديرا بالاحترام أثناء صياغة القوانين وأثناء التعديلات الدستورية، مضيفا "اكن جزيل الاحترام لكل نائب واحرص على حماية هذا البناء المؤسسى لمجلس النواب".

وأشار إلى أنه يقع على عاتقه عبء عدم تمرير تشريع يشوبه عيوب، وهذا أمر يفرضه عليه عمله المهني والتشريعي.

وأكد أن مجلس النواب أكبر داعم لما يقوم به الرئيس السيسي من إنجازات مطالبا الجميع بالاصطفاف خلفه لاستكمال الانجاز، وأن يكون لمصر دور في المعادلة الصعبة في البناء الافريقي والاقليمي.
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب
سحابة صيف.. رئيس البرلمان ينهي خلافه مع مستقبل وطن خلال حفل إفطار الحزب

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