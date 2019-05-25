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بالرغم من أهلاويته المعهودة .. أحمد موسى يساند الزمالك في الكونفدرالية

السبت 25/مايو/2019 - 10:15 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجال الزمالك قادرين على الحصول على لقب الكونفدرالية، مطالبا الشعب المصري بالوقوف خلف نادي الزمالك ودعمه.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يدعم الزمالك بكل قوة في مباراته أمام نهضة بركان المغربي غدا؛ مرددا: « يا مصريين انسوا الخلافات انسوا كل حاجة ركزوا في تشجيع الزمالك».

وأكد موسى أن حلقة اليوم من برنامج هي زملكاوية بامتياز، مخصصة لدعم النادي غدا في نهائي الكونفدرالية.

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