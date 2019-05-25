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برلمان

برلماني: مصر في عهد السيسي استعادت دورها الريادي بالقارة السمراء

السبت 25/مايو/2019 - 10:15 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمود فايد
قال عمرو غلاب عضو مجلس النواب، إن الاحتفال بيوم أفريقيا يعيد إلى الأذهان الدور التاريخى الذى لعبته مصر لدعم حركات التحرر داخل القارة السمراء ومساعدة الشعوب الأفريقية في الحصول على حقها في الاستقلال منذ منتصف القرن الماضي.

وأكد غلاب فى بيان صادر عنه، أن مصر اليوم فى عهد الرئيس السيسى تستعيد دورها الريادى فى أفريقيا من خلال رئاسة منظمة الاتحاد الأفريقي ومد جسور التعاون المشترك مع كافة دول القارة بعد سنوات من الإهمال والجفاء.

وأوضح غلاب أن كلمة الرئيس السيسى اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا تناولت أهم النقاط التي يمكن من خلالها دعم وتطوير قدرات دول القارة وشعوبها لاسيما عندما تناول دور القطاع الخاص والاستثمار فى العنصر البشري من أبناء القارة مطالبا دول القارة بالنظر للمقترحات التى قدمها الرئيس السيسى اليوم بعين الاهتمام والتقدير لما تتضمنه من نقلة نوعية هامة لدول القارة.

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