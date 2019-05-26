لموقفه من أزمة إيران وأمريكا.. تهديد رئيس برلمان العراق بالقتل

نقلت قناة "العربية" عن نائب عراقي لم تسمه قوله إن "فصيل مسلح يهدد رئيس البرلمان العراقي بالقتل".



وأضاف أن "تهديد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان جاء بسبب موقفه من الأزمة بين طهران وواشنطن".



جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أجرى، السبت، زيارة إلى بغداد بحث خلالها مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأوضاع الإقليمية والدولية.