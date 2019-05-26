مشهد هوجان وشيخ الجامع.. عبد البصير: تجارة الآثار مجرمة قانونا والدين لم يبحها

قال د.الحسين عبد البصير مدير عام متحف آثار مكتبة الإسكندرية أن تجارة الآثار مجرمة قانونا وفقا لقانون حماية الآثار وتعديلاته واللائحة التنفيذية الخاصة به، مشيرا إلي أن الآثار ملك الدولة المصرية ولا يحوز لأحد امتلاكها او الاتجار فيها.



جاء ذلك تعليقا منه علي مشهد في مسلسل "هوجان" يجمع البطل الفنان محمد إمام مع شيخ المسجد، الذي قال للفنان محمد إمام أن تجارة الآثار حلال وأباحها أئمة المذاهب الأربعة حتي وإن كان القانون يجرمها.



وقال عبد البصير لـ"صدى البلد": الدين الإسلامي لم يبح بيع الآثار والاتجار فيها، على اعتبار أن الآثار ملكا عاما للدولة وليست ملكا خاصا للافراد، ويجب على الأعمال الفنية ان توضح ذلك للجمهور ولا تشجع على سرقة آثار مصر التي تعد شرف الأمة والترويج للاتجار فيها.



وأضاف: الآثار تراث لن يعوض اذا ضاع، وأدعو البرلمان المصري إلى تغليظ العقوبة إلى الخيانة العظمى مثل الجواسيس أعداء الوطن حتى يتعظ الجميع.