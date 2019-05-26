رجاء الجداوي في وعكة صحية.. دلال عبد العزيز تكشف لـ صدى البلد التفاصيل

طمأنت الفنانة دلال عبد العزيز الجمهور على الحالة الصحية لصديقتها الفنانة رجاء الجداوي، بعد تعرض الأخيرة لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين ليلة الجمعة.



وقالت دلال عبد العزيز في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي أصبحت مستقرة خلال الفترة الحالية، بعد تلقيها العلاج على مدار الـ24 ساعة المنصرمة، مشيرة إلى أن الأطباء يقومون بضبط معدلات ضغط الدم والسكر لها خلال الفترة الحالية، كي تتمكن من الخروج من المستشفى.



وكانت رجاء الجداوي قد تعرضت لوعكة صحية، نُقلت على إثرها إلى المستشفى ليلة الجمعة 24 مايو، ولم يحدد إلى الآن موعد خروجها من المستشفى.



يذكر أنه تم تكريم رجاء الجداوي قبل أيام، على هامش فعاليات مهرجان الإبداع المصري الذي تنظمه الكاتبة منى رجب والمهندسة سهى شمس، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.