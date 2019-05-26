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كنافة وجلاش.. طريقة عمل عش العصفورة

الأحد 26/مايو/2019 - 06:29 ص
عش العصفورة
عش العصفورة
أسماء عبد الحفيظ
"عش العصفورة " يعشق تناوله العديد من الأشخاص، وتبدع العديد من ربات البيوت فى طريقة عمله، وتقدمه بأشكال مختلفة.

المقادير لعمل عش العصفورة بالجلاش:

جلاش
سمنة
شربات
كريم شانتى
كريز
حلويات

طريقة عمل عش العصفورة بالجلاش:

* يدهن ورق الجلاش ويلف ويكشكش على خلة خشب طويلة

* تدهن بالسمنة وتوضع في الفرن حتى تمام النضج

* تسقى بالشربات وتزين بوردات الكريم شانتي والكريز

* يقدم الجلاش

طريقة عمل كنافة عش العصفورة :

المكونات لعمل كنافة عش العصفورة :

250 جرام كنافة.
نصف كوب من الزبدة الذائبة.
نصف كيلو من القشطة.
نصف كوب من العسل.
كوب من الفستق الحلبي المطحون.
كمية من الليمون للزينة.

طريقة التحضير عش العصفورة بالكنافة :

فرد الكنافة على صينية الفرن، ودهنها بالزبدة الذائبة

تقطيع الكنافة إلى قطع وتوضع في صينية الكب كيك.

وضع كوب من الزجاج المقاوم للحرارة على وجهها، للحصول على الشكل الصحيح.

إدخال الصينية إلى الفرن الساخن على حرارة 200 درجة مئوية، وتركها لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونها ذهبيا.

ترك الأعشاش جانبًا حتّى تبرد. ملء أكواب الكنافة بالقشطة، ورش العسل والفستق الحلبي فوقها. التزيين بالليمون، وتقديمها مباشرة.
كنافة وجلاش.. طريقة عمل عش العصفورة
كنافة وجلاش.. طريقة عمل عش العصفورة
كنافة وجلاش.. طريقة عمل عش العصفورة
كنافة وجلاش.. طريقة عمل عش العصفورة
كنافة وجلاش.. طريقة عمل عش العصفورة
كنافة وجلاش.. طريقة عمل عش العصفورة

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