الإصابة تنهي موسمه.. الإسماعيلي يفقد دونجا أمام الجونة

كشف الفحص الطبي الذي اجراه محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب الإسماعيلى عن صعوبة لحاقه بمباراة فريقه المقبلة أمام الجونة ضمن منافسات الأسبوع الأخير "34" بمسابقة الدورى الممتاز.



ويحتاج دونجا لفترة لا تقل عن 10 أيام للتعافي من إصابته بالعضلة الضامة لتنتهي عمليا فترة إعارته وانتهاء موسمه مع الإسماعيلي.



ويتبقى للدراويش مباراة واحدة أمام الزمالك، ولن يشارك فيها اللاعب وفقا لبنود استعارته من الفريق الأبيض بعدم خوض لاعبيه المعارين مباريات أمامهم.