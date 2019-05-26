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فن

بدل الحدوتة 3 الحلقة 20.. فضيحة كبرى لـ دنيا سمير غانم على مواقع التواصل

الأحد 26/مايو/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد البهي
دارت الحلقة 20 من مسلسل بدل الحدوتة ٣، بطولة دنيا سمير غانم وأحمد رزق وشيماء سيف وسمير غانم، في إطار من الكوميديا.

تعرضت لهفة دنيا سمير غانم إلى موقف محرج للغاية، بعد أن تم كشف كذبها الي الجمهور، إذ ادعت أن والدها يعمل نحاتا.

وقامت إحدى الفتيات المنافسات لـ لهفة في مجال السوشيال ميديا بخداع والدها الحلواني سمير غانم، واستدراجه إلى أحد الأفراح بحجة مشاركته في أحد الأعمال الدرامية التي يتم تصويرها هناك ، لتكشف للجميع أن والد لهفة يعمل كومبارس وليس نحاتا، مما أدى إلى هجوم عنيف من جمهور السوشيال ميديا عليه.

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