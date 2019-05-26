ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

قبل نهائي دوري الأبطال .. ليفربول لـ محمد صلاح: تقدر تطير من غير جناحات

الأحد 26/مايو/2019 - 10:44 ص
صدى البلد
منار نور
تغزل نادي ليفربول الإنجليزي، بالفرعون المصري محمد صلاح المحترف في الدوري الإنجليزي، قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول الإنجليزي مجموعة من أهداف محمد صلاح وعلقت: تقدر تطير من غير جناحات .. أهداف رائعة وموسم لن ينسى للريدز .. ماهو هدفك المفضل لصلاح؟

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح نجم المنتخب، لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يسعى لفك نحس 119 يوما بدوري أبطال أوروبا

يورجن كلوب لـ مشجعي ليفربول: الجماهير يمكنها إحداث الفارق

شاهد.. ليفربول يحتفل بهدف محمد صلاح فى بورتو

90 دقيقة تفصل محمد صلاح عن إنجاز تاريخي

رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح بعد نهاية الدوري الإنجليزي.. تعرف عليه

محمد صلاح يقود مران ليفربول بماربيلا استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

بسبب خطأ مقصود.. ترامب يحذف تغريدة له على تويتر

الأرصاد: انخفاض مؤقت في درجات الحرارة .. فيديو

كنافة وجلاش.. طريقة عمل عش العصفورة

امتحانات اولى ثانوي .. طلاب المدارس الحكومية يؤدون امتحان الرياضيات الآن

تعرف على الأطعمة المفضل تناولها بين الإفطار والسحور .. فيديو

أبرزها نهائي الكونفيدرالية .. مباريات اليوم الأحد 26-5-2019 والقنوات الناقلة

ads

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

تايم سبورت .. تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

نهائي الكونفدرالية .. مهاجم الأهلي المنتظر يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك

الرياضة ليلا.. الزمالك في مهمة خطف الكونفدرالية.. انتهاء موسم دونجا.. والاتحاد يؤيد الأهلي

موعد مباراة الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

قبل نهائي دوري الأبطال .. ليفربول لـ محمد صلاح: تقدر تطير من غير جناحات

أحب اللعب بعنف.. نجم توتنهام يحذر محمد صلاح قبل نهائي دوري الأبطال

الزمالك ونهضة بركان .. تعرف على أسلحة الأبيض في إياب نهائي الكونفدرالية

احتجاجا على قرارات جهاد جريشة بنهائي دوري الأبطال.. الوداد يعقد مؤتمرا صحفيا

أبرزها نهائي الكونفيدرالية .. مباريات اليوم الأحد 26-5-2019 والقنوات الناقلة

#الكونفدراليه_يا_زمالك يشعل تويتر.. وجماهير الأهلي تساند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس