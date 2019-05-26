قبل نهائي دوري الأبطال .. ليفربول لـ محمد صلاح: تقدر تطير من غير جناحات

تغزل نادي ليفربول الإنجليزي، بالفرعون المصري محمد صلاح المحترف في الدوري الإنجليزي، قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام.



ونشرت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول الإنجليزي مجموعة من أهداف محمد صلاح وعلقت: تقدر تطير من غير جناحات .. أهداف رائعة وموسم لن ينسى للريدز .. ماهو هدفك المفضل لصلاح؟



يستعد فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح نجم المنتخب، لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

