بـ 15 كيلو بانجو.. سقوط عنصر إجرامي خطير بالبدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عنصر إجرامى بالبدرشين بحوزته أكثر من 15 كيلو جراماً لنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار.





وأكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة البدرشين بالجيزة، قيام أحد الأشخاص (عاطل - 42 سنة ومقيم بدائرة مركز البدرشين - سبق إتهامه فى 4 قضايا "سرقة مسكن - سرقة متنوعة - سرقة وسائل نقل آخرهم قضية "سرقة مسكن") بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من الشقة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الآثم.





وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف ، وضبطه وعثر بحوزته على (41 لفافة ورقية مختلفة الأحجام - 3 لفافة بلاستيكية كبيرة الحجم وزنت جميعها 15 كيلو، و170 جراماً من نبات البانجو المخدر - بندقية خرطوش عيار 12 مم و18 طلقة من ذات العيار –مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد الدفاع.



