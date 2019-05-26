توريد 216 ألف طن قمح بشون وصوامع البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن توريد 215722 طن بما يعادل مليون و438 ألف و146 أردبا من الأقماح حتى صباح اليوم الأحد 26 مايو بالشون تم توريدها فى 28 شونة و10 صوامع بدائرة المحافظة تستوعب 436740 طن قمح.



وأكد المحافظ أن المساحة التي تم حصادها حتى مساء أمس بمدن ومراكز المحافظة بلغت 328803 أفدنة من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 355659 فدانا، مشيرا الى تحديد نوعية الأقماح الموردة (محلى - مستورد) عن طريق اللجنة المشكلة من قطاع التموين وقطاع الزراعة والبنك الزراعي، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وأمين الشونة أو مدير الموقع، وذلك لضمان إنتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.



وشدد اللواء آمنة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، ويؤكد على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل جميع الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم فى سرعة صرف مستحقاتهم المالية أثمان القمح المورد.

