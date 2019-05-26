إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور

استضاف موقع "صدى البلد" النجم إبراهيم السمان، مقدم برنامج كريزي تاكسي الأكثر مشاهدة في السباق الرمضاني، خلال ندوة كشف فيها عن تفاصيل البرنامج ومسيرته الفنية.



وكشف إبراهيم خلال الندوة العديد من المواقف الطريفة والصعوبات، التي واجهها خلال إعداده للبرنامج، مزيحًا الستار عن بعض الخبايا والأسرار عن برنامجه الكوميدي الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إطلاقه في أوائل الشهر الكريم.



والفنان إبراهيم السمان ممثل ومخرج مسرحي، درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ويقوم بالتحضير للدراسات العليا، وأخرج عددًا من المسرحيات مثل (مسافر ليل) عن قصة (صلاح عبد الصبور) و(اللوحة) التي حصدت عددًا كبيرًا من جوائز (المسرح الجامعى‮ ‬العرب‮) بالعراق ونالت جائزة أفضل عرض ونال عنها جائزة أفضل إخراج من نفس المهرجان.



كما شارك كممثل في عدة مسلسلات منها (أهل كايرو)، (بالشمع الأحمر) و(خرم إبرة) وقدم أول أدواره السينمائية في فيلم (اللعنة).