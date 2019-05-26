تعرف على أغرب 5 نباتات آكلة للحوم.. صور

يوجد نوع من النباتات المفترسة تسمى بـ"آكلة اللحوم"، وذلك لأنها تمتلك جهازًا هضميًا خاصًا، كما تعتمد في غذائها على الكائنات الحية، مثل الذباب والفراشات والحيوانات الصغيرة، وتفرز تلك النباتات إنزيمات تقوم بتحليل فريستها حتى تتمكن من امتصاص الأجزاء المتحللة بسهولة، ويعرض موقع "لول وت" 7 نواع غريبة من النباتات "آكلة اللحوم" لا يعرفها معظم الناس.



1.إبريق الشمس:



نبات إبريق الشمس أو المعروف باسم (Heliamphora)، لا يتشابه مع غيره من نبات الإبريق، يفرز هذا النوع إنزيماُ هضميًا يجذب الحشرات إليه أولا ثم يقوم بافتراسها ثانيًا.



2. Ant Pitcher إبريق النمل:



هو نبات يشبه الجرة، ويقوم بخداع الحشرات التي تتواجد بالقرب منه، وذلك عن طريق شكله المطمئن والمسالم وذلك، ويجتذب هذا النبات نوعاً خاصاً من النمل ثم يغرقه في ماء موجود داخل الزهرة ليقوم بالتهامه.





3. Bat House Pitcher بيت الخفافيش:



تتتغذي هذه النبتة في الغالب علي براز الحيوانات إلى جانب الحشرات، وتبدو هذه النبتة في شكلها مثل أكياس النوم، كما أنها المكان المثالي لتجميع أنواع الخفافيش المختلفة، التي تتغذى أيضًا على الحشرات.





4. Nepenthes Ampullaria عوارض أمبولاريا:



يطلق عليه أيضا نبات "السلوان"، وتستخدم هذه النباتات الفخاخ لجذب الحشرات إليها وغيرها من المخلوقات المزعجة القريبة منها.



5. Roridula:



هو نبات دائم الخضرة، وأكثر النبات الآكلة للحوم في العالم، يمتد طولها لحوالي 6 أقدام، وتتغذي علي الحشرات الطائرة التي تلتصق بالغراء الذي تفرزه النبتة لاصطياد فرائسها.