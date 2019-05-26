ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محمد دحلان يكشف خطورة صفقة القرن

الأحد 26/مايو/2019 - 01:56 م
القيادي الفلسطيني
القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان،
دعاء أبوهشيمة
كشف القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان، أن صفقة القرن الأمريكية أصبحت قيد التطبيق، والجميع يدعي أنه يريد إسقاطها، مؤكدًا أن الصفقة أخطر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

ووفقًا لوكالة سما الإخبارية الفلسطينية، أكد عضو المجلس التشريعي، في كلمة خلال إفطار للصحفيين بغزة، أن الصفقة ستغير معالم المنطقة، كما تغيرت في الحرب العالمية الثانية، داعيًا "من يمتلك المصداقية لمواجهة الصفقة، للموافقة على حكومة وحدة وطنية انتقالية، ثم يعيد الأمانة لأهلها عبر الانتخابات".

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن الرهان بالمرحلة الحالية ليس على الوضعين الإقليمي والدولي، بل على الوحدة الفلسطينية كحل، ومخرج من كل مشاكل الشعب الفلسطيني بغض النظر عن كل تراكمات التجارب السابقة.

وطالب دحلان بتنفيذ برنامج عمل وطني واحد لمواجهة صفقة القرن، معتبرًا أن من يعارض هذا يساهم ويعزز الصفقة.

ترشيحاتنا

علامات ليلة القدر.. الطقس معتدل ليس باردًا ولا حارًا

شاهد.. أحمد السقا يتعرض لموقف طريف على الهواء

لعنة أهلاوية تفيد الزملكاوية.. نجمان يغيبان عن الإسماعيلي لنهاية الموسم

الشقة بـ 20 جنيها .. كيف كانت إعلانات العقارات في مصر زمان | نوستالجيا

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

ممثل مصر.. أحمد شوبير يوجه رسالة للزمالك قبل نهائى الكونفدرالية

ads

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

شاهد.. أبناء فايزة كمال في ذكرى وفاتها.. نوستالجيا

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

عن طريق فيسبوك.. شاب يكتشف خيانة زوجته بعد 8 سنوات زواج

غربلوهم بالآلي.. سقوط 5 متهمين بقتل اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين