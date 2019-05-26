محمد دحلان يكشف خطورة صفقة القرن

كشف القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان، أن صفقة القرن الأمريكية أصبحت قيد التطبيق، والجميع يدعي أنه يريد إسقاطها، مؤكدًا أن الصفقة أخطر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.





ووفقًا لوكالة سما الإخبارية الفلسطينية، أكد عضو المجلس التشريعي، في كلمة خلال إفطار للصحفيين بغزة، أن الصفقة ستغير معالم المنطقة، كما تغيرت في الحرب العالمية الثانية، داعيًا "من يمتلك المصداقية لمواجهة الصفقة، للموافقة على حكومة وحدة وطنية انتقالية، ثم يعيد الأمانة لأهلها عبر الانتخابات".





وشدد المسؤول الفلسطيني على أن الرهان بالمرحلة الحالية ليس على الوضعين الإقليمي والدولي، بل على الوحدة الفلسطينية كحل، ومخرج من كل مشاكل الشعب الفلسطيني بغض النظر عن كل تراكمات التجارب السابقة.



