رسميا.. الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2028

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، استضافة أليانز أرينا، ملعب فريق بايرن ميونخ الألماني نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2028، مشيرًا إلى أن هناك ملعبان يتنافسان على استضافة نهائي نسخة 2029 وهما ويمبلي في لندن وكامب نو المُجدد في برشلونة.



وأوضح أن قائمة مقدمي العروض المهتمين من بين الاتحادات الأعضاء، مما يشير إلى أن نهائي نيويورك - الذي طال انتظاره - لن يُقام قبل عام 2030 على الأقل.



وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "إعلانات الاهتمام غير مُلزمة، ويجب تقديم المقترحات النهائية مع ملفات العروض بحلول 10 يونيو".

واستضافت ميونيخ نهائي الموسم الماضي، واستضاف ويمبلي النهائي السابق عام ٢٠٢٤، ولم تُقام المباراة النهائية في برشلونة منذ عام ١٩٩٩.



ومن المقرر أن تُقرر اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "يويفا"، في سبتمبر المقبل استضافة نهائيات جميع مسابقات الأندية في عامي ٢٠٢٨ و٢٠٢٩.

ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا



وسيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست - مع موعد انطلاق جديد في أوروبا في وقت مبكر من المساء - بينما سيُقام نهائي عام ٢٠٢٧ في ملعب أتلتيكو مدريد.