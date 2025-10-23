بايرن ميونخ يكتسح كلوب بروج برباعية ويواصل التألق في دوري أبطال أوروبا

واصل فريق بايرن ميونخ الألماني عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لموسم 2025-2026.

بدأ الفريق البافاري المباراة بقوة هجومية كبيرة، حيث افتتح لينارت كارل التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف النجم الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 14، ثم وسّع لويس دياز الفارق بهدف ثالث في الدقيقة 34، واختتم نيكولاس جاكسون الرباعية في الدقيقة 79، ليؤكد تفوق بايرن الكامل على مجريات اللقاء.

ودخل لينارت كارل التاريخ بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل لبايرن ميونخ في دوري الأبطال، عن عمر 17 عامًا و242 يومًا، محطمًا رقم جمال موسيالا الذي سجل في عمر 17 عامًا و363 يومًا.

بهذا الفوز، رفع بايرن رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات، ليحتل الوصافة خلف باريس سان جيرمان بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند 3 نقاط. ويواصل العملاق البافاري بقيادة فينسنت كومباني مسيرته الأوروبية بثبات نحو الأدوار الإقصائية، ساعيًا لاستعادة اللقب الغائب منذ موسم 2019-2020، وإضافة النجمة السابعة إلى تاريخه القاري الحافل.