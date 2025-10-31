قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحر وشعوذة.. سقوط دجال العطارين لقيامه بالنصب على المواطنين
دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا
بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بط ووز ولحوم.. كبير الأثريين عن مقبرة توت عنخ آمون

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون
البهى عمرو

أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن مقبرة الملك توت عنخ آمون، عثر بداخلها عن الوجبات الأخيرة التي كان يأكلها، وعن الوجبات التي وضعت معه لأنهم كانوا يعتقدون أنهم سينتقلون لحياة جديدة.

وأضاف كبير الأثريين، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مقبرة الملك توت عنخ آمون، كان بها لحمة مجففة، وبط، ووز، وبلح ونبأ، ورمان، لأنه كان يعتقد أنه سيأكل في الآخرة.

ولفت إلى أن زوجته وضعت باقة زهور على رقبته، ووضعت عقد على رقبته، وأن تمثال الملك توت عنخ آمون، كان مميز وتم تجميعه بطريق لم يتوصل أحد لمعرفتها.

كما قالت فاطمة عبد الله، مديرة العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، إن قاعة الملك توت عنخ آمون ستُعرض فيها كامل مجموعة الفرعون الشاب لأول مرة، والتي تضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية داخل مساحة تبلغ نحو 7500 متر مربع، أي ما يعادل 6 أضعاف مساحة عرضها السابقة في المتحف المصري بالتحرير، موضحة أن القاعة تنقسم إلى 5 موضوعات رئيسية، من بينها رحلة اكتشاف المقبرة وقصة البحث عن الملك، حيث يبدأ الزائر جولته عبر نموذج واقعي لوادي الملوك ومقابر الملوك، ليتتبع رحلة اكتشاف المقبرة منذ عام 1922.

وأضافت أن تجربة العرض في المتحف المصري الكبير غير تقليدية تمامًا، إذ تم المزج بين المعايير العالمية للعرض المتحفي والهوية المصرية الأصيلة، مشيرة إلى أن التصميم استغل المساحات الواسعة والارتفاعات الشاهقة بطريقة مبتكرة، من خلال عرض المسلات داخل القاعات للمرة الأولى، ومنها المسلة المعلقة للملك رمسيس الثاني، التي تتيح للزائر المشي أسفلها لمشاهدة الخرطوش الملكي المحفور عليها، موضحة أن المتحف استخدم تماثيل ضخمة ومسارات متنوعة تُشعر الزائر بأنه يسير في رحلة داخل الحضارة المصرية القديمة وصولًا إلى الأبدية.

ثلاثة مسارات لرواية قصة الحضارة المصرية

وكشفت مديرة العرض المتحفي أن الزيارة داخل المتحف تسير عبر 3 مسارات رئيسية: «المسار الزمني، والمسار الموضوعي، والمسار السريع»، ويضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسية تغطي فترات تمتد من 700 ألف سنة قبل الميلاد حتى العصر الروماني، ضمن 3 موضوعات كبرى: المجتمع، والملكية، والمعتقدات، مضيفة أن المعروضات توضح تطور المجتمع المصري القديم عبر العصور، وعلاقاته بالعالم المحيط، وتأثره وتأثيره بالحضارات الأخرى.

كبير الأثريين السياحة وزارة السياحة والآثار مقبرة الملك توت عنخ آمون مجدي شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

كيفية استخراج شهادة بيانات السيارة

كيفية استخراج شهادة بيانات السيارة من المرور

رئبس هيئة الرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مستشفيات جامعة مونبلييه بفرنسا

وزيرا التعليم المصري والياباني

وزير التعليم الياباني: حريصون على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية التعليمية مع مصر

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد