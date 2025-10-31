بط ووز ولحوم.. كبير الأثريين عن مقبرة توت عنخ آمون

أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن مقبرة الملك توت عنخ آمون، عثر بداخلها عن الوجبات الأخيرة التي كان يأكلها، وعن الوجبات التي وضعت معه لأنهم كانوا يعتقدون أنهم سينتقلون لحياة جديدة.

وأضاف كبير الأثريين، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مقبرة الملك توت عنخ آمون، كان بها لحمة مجففة، وبط، ووز، وبلح ونبأ، ورمان، لأنه كان يعتقد أنه سيأكل في الآخرة.

ولفت إلى أن زوجته وضعت باقة زهور على رقبته، ووضعت عقد على رقبته، وأن تمثال الملك توت عنخ آمون، كان مميز وتم تجميعه بطريق لم يتوصل أحد لمعرفتها.

كما قالت فاطمة عبد الله، مديرة العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، إن قاعة الملك توت عنخ آمون ستُعرض فيها كامل مجموعة الفرعون الشاب لأول مرة، والتي تضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية داخل مساحة تبلغ نحو 7500 متر مربع، أي ما يعادل 6 أضعاف مساحة عرضها السابقة في المتحف المصري بالتحرير، موضحة أن القاعة تنقسم إلى 5 موضوعات رئيسية، من بينها رحلة اكتشاف المقبرة وقصة البحث عن الملك، حيث يبدأ الزائر جولته عبر نموذج واقعي لوادي الملوك ومقابر الملوك، ليتتبع رحلة اكتشاف المقبرة منذ عام 1922.

وأضافت أن تجربة العرض في المتحف المصري الكبير غير تقليدية تمامًا، إذ تم المزج بين المعايير العالمية للعرض المتحفي والهوية المصرية الأصيلة، مشيرة إلى أن التصميم استغل المساحات الواسعة والارتفاعات الشاهقة بطريقة مبتكرة، من خلال عرض المسلات داخل القاعات للمرة الأولى، ومنها المسلة المعلقة للملك رمسيس الثاني، التي تتيح للزائر المشي أسفلها لمشاهدة الخرطوش الملكي المحفور عليها، موضحة أن المتحف استخدم تماثيل ضخمة ومسارات متنوعة تُشعر الزائر بأنه يسير في رحلة داخل الحضارة المصرية القديمة وصولًا إلى الأبدية.

ثلاثة مسارات لرواية قصة الحضارة المصرية

وكشفت مديرة العرض المتحفي أن الزيارة داخل المتحف تسير عبر 3 مسارات رئيسية: «المسار الزمني، والمسار الموضوعي، والمسار السريع»، ويضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسية تغطي فترات تمتد من 700 ألف سنة قبل الميلاد حتى العصر الروماني، ضمن 3 موضوعات كبرى: المجتمع، والملكية، والمعتقدات، مضيفة أن المعروضات توضح تطور المجتمع المصري القديم عبر العصور، وعلاقاته بالعالم المحيط، وتأثره وتأثيره بالحضارات الأخرى.