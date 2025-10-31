ماذا قالت يسرا المسعودي عن افتتاح المتحف المصري الكبير

أعربت الفنانة يسرا المسعودي عن سعادتها الكبيرة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذا الحدث يعد علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث.

وفي تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، قالت يسرا المسعودي: "مصر بلد الحضارة والفن والتاريخ، هي أم الدنيا. افتتاح المتحف المصري الكبير هو حدث عظيم يعكس تاريخ مصر الغني والمتنوع، ويجسد الفخر بكل ما حققته مصر من إنجازات في مجال الثقافة والفنون."

وأضافت المسعودي أن المتحف المصري الكبير يمثل نقطة تحول في طريقة عرض التاريخ المصري للعالم، من خلال تنظيم رائع ومساحات عرض مبتكرة تمكن الزوار من التعرف على التراث المصري القديم بطريقة تفاعلية وحديثة.

وتابعت: "المتحف الكبير ليس مجرد مكان لعرض الآثار، بل هو منصة ثقافية هامة تضع مصر في مكانتها اللائقة على الساحة العالمية في مجال السياحة الثقافية. نتمنى أن يكون هذا الحدث بداية لعديد من المشاريع التي تبرز تاريخ مصر وحضارتها العريقة."

تجدر الإشارة إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف للآثار في العالم، ويحتوي على مجموعة ضخمة من القطع الأثرية المصرية القديمة، ومن المتوقع أن يكون له دور كبير في جذب السياحة الثقافية إلى مصر.