وزير الري يتابع أعمال موقف تنفيذ منشآت الحماية من السيول بالبحر الأحمر

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من منشآت الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظة البحر الأحمر.

وتم استعراض موقف تنفيذ أعمال حماية دير الأنبا بولا ودير الأنبا أنطونيوس بمحافظة البحر الأحمر من أخطار السيول، والجارى تنفيذها تحت إشراف قطاع المياه الجوفية وتنفيذ شركة الكراكات المصرية التابعة للشركة القابضة للري والصرف.

ووجه الدكتور سويلم باستمرار المتابعة على الطبيعة للأعمال الجاري تنفيذها لضمان نهو الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وطبقا للبرنامج الزمني المقرر.

وصرح الدكتور سويلم، بأن وزارة الموارد المائية والري نفذت أكثر من ١٦٤٨ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول، كما قامت أجهزة الوزارة بالمرور على مخرات السيول بإجمالي ١١٩ مخر سيل وبأطوال تصل إلى ٣٣٦ كيلومتر قبل موسم السيول، وتم التعامل الفوري مع أى تعديات على هذه المخرات وإزالتها، كما يواصل مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة مهامه فى التنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فورى لكافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

وتقدر أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الامطار بمحافظات ( البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح ) بـ (١٣٦٣) عمل صناعى بسعة تخزينية إجمالية (١٦٠) مليون متر مكعب، عبارة عن (٨١ سد - ٦٧ بحيرة صناعية - ٢٤٢ بحيرة جبلية - ٤٢ قناة صناعية - ١١٦ حاجز - ٨ جسر حماية - ٦٥٩ خزان ارضى - ١٥ حوض تهدئة - ٧ معبر ايرلندى - ١ حوض ترسيب - ١ مفيض بحيرة - ١١١ بئر نشو - ١٣ بربخ)، منها (٧٤) بمحافظة البحر الأحمر بسعة تخزينية (٥٤) مليون متر مكعب - (٥٠) بمحافظة شمال سيناء بسعة تخزينية (١٤) مليون متر مكعب - (٥١٠) بمحافظة جنوب سيناء بسعة تخزينية (٨٨) مليون متر مكعب - (٧٢٩) بمحافظة مطروح بسعة تخزينية (٥) مليون متر مكعب.

كما يجرى العمل على إنشاء عدد (٥٣) عمل صناعي بسعة تخزينية إجمالية (٢٥) مليون متر مكعب، عبارة عن (٨ سد - ٢٢ بحيرة صناعية - ٢ قناة صناعية - ٢١ حاجز) .

كما يجرى تأهيل ورفع كفاءة عدد (٥) أعمال صناعية بسعة تخزينية إجمالية (١٧) مليون متر مكعب، عبارة عن (٢ بحيرة صناعية - ٣ حواجز ترابية) .