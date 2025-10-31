قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحر وشعوذة.. سقوط دجال العطارين لقيامه بالنصب على المواطنين
دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا
بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يتابع أعمال موقف تنفيذ منشآت الحماية من السيول بالبحر الأحمر

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من منشآت الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظة البحر الأحمر.

وتم استعراض موقف تنفيذ أعمال حماية دير الأنبا بولا ودير الأنبا أنطونيوس بمحافظة البحر الأحمر من أخطار السيول، والجارى تنفيذها تحت إشراف قطاع المياه الجوفية وتنفيذ شركة الكراكات المصرية التابعة للشركة القابضة للري والصرف.

ووجه الدكتور سويلم باستمرار المتابعة على الطبيعة للأعمال الجاري تنفيذها لضمان نهو الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وطبقا للبرنامج الزمني المقرر.

وصرح الدكتور سويلم، بأن وزارة الموارد المائية والري نفذت أكثر من ١٦٤٨ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول، كما قامت أجهزة الوزارة بالمرور على مخرات السيول بإجمالي ١١٩ مخر سيل وبأطوال تصل إلى ٣٣٦ كيلومتر قبل موسم السيول، وتم التعامل الفوري مع أى تعديات على هذه المخرات وإزالتها، كما يواصل مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة مهامه فى التنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فورى لكافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

وتقدر أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الامطار بمحافظات ( البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح ) بـ (١٣٦٣) عمل صناعى بسعة تخزينية إجمالية (١٦٠) مليون متر مكعب، عبارة عن (٨١ سد - ٦٧ بحيرة صناعية - ٢٤٢ بحيرة جبلية - ٤٢ قناة صناعية - ١١٦ حاجز - ٨ جسر حماية - ٦٥٩ خزان ارضى - ١٥ حوض تهدئة - ٧ معبر ايرلندى - ١ حوض ترسيب - ١ مفيض بحيرة - ١١١ بئر نشو - ١٣ بربخ)، منها (٧٤) بمحافظة البحر الأحمر بسعة تخزينية (٥٤) مليون متر مكعب - (٥٠) بمحافظة شمال سيناء بسعة تخزينية (١٤) مليون متر مكعب - (٥١٠) بمحافظة جنوب سيناء بسعة تخزينية (٨٨) مليون متر مكعب - (٧٢٩) بمحافظة مطروح بسعة تخزينية (٥) مليون متر مكعب.

كما يجرى العمل على إنشاء عدد (٥٣) عمل صناعي بسعة تخزينية إجمالية (٢٥) مليون متر مكعب، عبارة عن (٨ سد - ٢٢ بحيرة صناعية - ٢ قناة صناعية - ٢١ حاجز) .

كما يجرى تأهيل ورفع كفاءة عدد (٥) أعمال صناعية بسعة تخزينية إجمالية (١٧) مليون متر مكعب، عبارة عن (٢ بحيرة صناعية - ٣ حواجز ترابية) .

وزير الموارد المائية السيول البحر الأحمر أخطار السيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل سماعات أذن لاسلكية بالأسواق.. وساعة Galaxy Watch FE بخصم كبير

كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027

كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة

هيونداي فينيو موديل 2026

شاهد| هيونداي فينيو 2026 الجديدة

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد