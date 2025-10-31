إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية بأسيوط

أصيب 4 أشخاص في حريق نشب إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة سكنية بمنطقة غرب البلد دائرة قسم أول أسيوط.

نشوب حريق داخل شقة سكنية

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بجوار مخبز عبد الصبور بمنطقة غرب البلد ووجود مصابين.

انفجار أسطوانة بوتاجاز

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص، انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية ما نتج عن اشتعال النيران بالشقة . وأسفر الحادث عن إصابة كلا من " إسلام . أ . ف "25 عامًا، غيبوبة تامة، و " رضا .ف . ع "25 عامًا، حروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى، و " فتحي . ح . م "65 عامًا، حروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية، و " شادية .ج . ع "57 عامًا، غيبوبة تامة.

تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.