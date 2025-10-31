قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يعلن عن ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نتائج حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز في المراكز والأحياء، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية نجحت في ضبط كميات من اللحوم والمصنعات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 411 محضرًا متنوعًا، مؤكدًا أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، التي تشدد على ضرورة تكثيف الرقابة لحماية المواطنين من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار وضمان سلامة وجودة السلع.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التموينية جرى تنفيذها بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، وبالتنسيق الكامل مع مباحث التموين بقيادة المقدم محمد رشوان الزيدي والوحدات المحلية، مستهدفة بشكل دقيق المخابز البلدية والسياحية، ومستودعات البوتاجاز، والمحال التجارية، ومنافذ السلع التموينية.

ضبط 135 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 135 كيلو جرام من اللحوم، والدواجن، والكبدة، والأسماك، واللحوم المفرومة، والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط أسلاك كهربائية مقلدة لعلامات تجارية شهيرة، وزيوت سيارات مجهولة المصدر، ومنظفات وأدوات تجميل غير مصحوبة بفواتير، وبويات منتهية الصلاحية، كما تم ضبط عملية تجميع غير قانونية لـ 22 جوال من الدقيق البلدي المدعم.

وفيما يخص الرقابة على السلع الأساسية، أسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر غلق لتجار تموينيين، وأربعة محاضر مزاولة منشأة دون ترخيص، إضافة إلى ضبط مستودعات بوتاجاز لتصرفها في 118 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، وتحرير 8 محاضر غلق مستودعات، و12 محضر لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات، و4 محاضر لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش. كما تم تحرير 4 محاضر لبيع السجائر بأزيد من سعرها المعلن، و22 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في المحلات التجارية والمطاعم، 5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

وفي مجال المخابز، أشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الرقابة أسفرت عن تحرير 333 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت بين مخالفات نقص الوزن والمواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات إعلانية، ومخالفات الغلق بالأقفال الحديدية والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم صرف بونات للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط على إحالة جميع المحاضر إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على استمرار الجهاز التنفيذي في تنفيذ حملاته اليومية دون تهاون مع أي مخالفة قد تمس قوت المواطن أو تضر بصحته، لضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتعامل بشكل فوري مع جميع الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة، داعيًا المواطنين إلى استخدام الخطوط الساخنة (114)، أو أرقام غرفة العمليات، أو الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528) للإبلاغ عن أي مخالفات.

