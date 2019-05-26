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سيارات

الأولى روسية الصنع.. تعرف على أرخص 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

الأحد 26/مايو/2019 - 02:14 م
مجموعة من السيارات
مجموعة من السيارات
أشرف بيومي
بعد تطبيق قرار الزيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي مطلع العام الجاري، لاحظنا حدوث تقلبات كثيرة وتغيرات متعددة في أسعار السيارات في السوق المصري، حيث قامت بعض العلامات التجارية الأوروبية وغير الأوروبية بتقديم تخفيضات أكثر من مرة على موديلاتها المختلفة.

وكانت علامات تجارية يابانية وكورية جنوبية وأمريكية وصينية حاولت مجاراة العلامات الأوروبية التي خفضت أسعار سياراتها، وسنرصد لكم خلال السطور القادمة أسعار أرخص 5 سيارات سيدان جديدة في مصر وجميعهم بناقل حركة يدوي، وهي سيارة بصفي مقاعد ومساحة كافية للركاب في المقصورة الخلفية وغالبا ما تحتوي على منطقة منفصلة في الخلف للأمتعة، والتي جاءت على النحو التالي.

1. لادا جرانتا:
تُعتبر هذه السيارة الروسية أرخص سيارة سيدان في السوق المصري، حيث توجد بفئة واحدة سعرها 148 ألف جنيه، ومزودة بمحرك 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر وقوة 88 حصان وناقل حركة يدوي 5 سرعات.

2.هايما إم ثري:
يبدأ سعر هذه السيارة الصينية بـ 163.900 جنيه، ولذلك فهي ثاني أرخص سيارة سيدان في السوق المصري، وتتميز بوجود محرك سعة 1.5 لتر وقوة 107 حصان وناقل حركة يدوي.

3.شيفروليه لانوس:
تُتاح هذه السيارة الأمريكية بسعر 166.400 جنيه وتمتلك محركا سعة 1.5 لتر وقوة 86 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

4.شيري إنفي:
يبلغ سعر هذه السيارة الصينية 175 ألف جنيه، ولديها محرك سعة 1.5 لتر وقوة 109 حصان وناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

5.بي واي دي إف ثري:
تأتي بفئة واحدة من التجهيزات وسعرها 178 ألف جنيه، وتعمل هذه السيارة الصينية بمحرك 1500 سي سي وقوة 108 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

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