منعرفش حاجة.. متهمان بالانضمام لجماعة إرهابية ينكران الاتهامات

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في إعادة محاكمتهما في الحكم الصادر ضدهما بالسجن 3 سنوات في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية.



وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الوارادة بقرار الاتهام إلا أنهما نفيا علمهما بالاتهامات المنسوبة إليهما، وأنكرا صلتهما بها.



وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة أمر الإحالة وقال تتهم النيابة العامة كل من محمد فاروق عبد الرحمن وأشرف السيد لأنهما في غضون عام 2011 حتى 26 أبريل 2012 بدائرة المطرية انضمّا المتهمين الى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وجعلوا الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في إرهاب المواطنين، وتنفيذ أغراضها الإجرامية وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.



كانت النيابة وجهت للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.