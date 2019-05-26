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ثقافة

ختام ليالي أهلا رمضان بالحديقة الثقافية

الأحد 26/مايو/2019 - 03:34 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
اختتم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، فعاليات احتفالات ليالي رمضان الثقافية "أهلا رمضان"، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، والتي استمرت 15 ليلة، استفاد بها عشرات الآلاف من رواد الحديقة من حي السيدة زينب والأحياء المجاورة مثل الخليفة والمقطم والقلعة ومصر الفاطمية والحسين وباب الشعرية والجمالية والعتبة.

وتضمن برنامج الختام مجموعة متنوعة من العروض الفنية، فقدم فريق كورال "سلام" التابع للحديقة الثقافية، مجموعة من الأغنيات الرمضانية والوطنية من ألحان وتوزيع قائد الفريق الفنان وائل عوض، كما قدمت فرقة الحديقة الثقافية من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عروضها الاستعراضية المميزة، وقدم فريق المسرح من أطفال الحديقة عرض خيال الظل.

واستضاف مسرح الطفل الكاتب السيد نجم في "حدوتة رمضانية"، كما تم افتتاح معرض رسوم "مصر في عيون أطفال العالم" ومعرض نتاج الورش الفنية التي أقيمت على مدار الليالي مع الأطفال.

وفي نهاية حفل الختام سلم الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل شهادات تقدير وجوائز عينية للأطفال الفائزين في مسابقات الليالي الرمضانية، كما قام بتكريم الكاتب السيد نجم، والموسيقار محمد عبد الله صاحب أول بصمة لإنشاء كورال أطفال بالحديقة الثقافية، كما قام ناصف بتكريم أطفال فرق الحديقة من كورال وفرقة المسرح وفرقة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسليمهم كارنيهات انضمام لعضوية نوادي الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

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