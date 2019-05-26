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منوعات

صدمة في الصباح الباكر.. رجال شرطة يجدون ثعبانا داخل سيارة الدورية

الأحد 26/مايو/2019 - 04:48 م
صدى البلد
محمد علي
قال موقع يو بي آي الأمريكي، إن شرطة ولاية أريزونا الأمريكية، نشرت صورا عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر وجود ثعبان بداخل سيارة تابعة لدورية الشرطة.

ونشرت صفحة شرطة مقاطعة وادي أورو مقطع الفيديو الذي أظهر ثعبانا في الجانب السفلي من سيارة دورية، وأن الثعبان غادر في النهاية السيارة بمفرده، دون إصابات، لكن الفزع أول الصباح كان سيد الموقف لرجال الشرطة في بادئ الأمر.

وتعد أفضل طريقة للتعامل مع الثعبان في مثل هذا الموقف، هو عدم التصرف نهائيا وترك الثعبان بمفرده دون أي تدخل حتى يتمكن من الهروب والمغادرة بمفرده.

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