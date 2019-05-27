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ديني

أزهري يوضح الفرق بين الاستغفار والتوبة .. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:31 ص
التوبة
التوبة
محمد شحتة
قال الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن كثير من الناس يخلط بين الاستغفار والتوبة، لكن هناك فارقا بينهما، فالاستغفار كلام على اللسان لكن التوبة تكون بالأفعال وليس الأقوال.

وأضاف المالكي، في لقائه على فضائية "أبو ظبي"، أن الاستغفار يتقنه كل إنسان سواء مؤمن أو منافق لكن التوبة لا يتقنها إلا المؤمن، والاستغفار معناه إعلان الرجوع فقط إلى الله، أما التوبة فهى إصلاح ما بين العبد وربه، ومن هنا نستطيع أن نفهم قوله تعالى "وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ".

وأشار إلى أن التوبة أحيانا يكون مشكوك فيها لو قال الإنسان استغفر الله فقط، لذلك كان يسلك الصالحين مسلك الإستغفار ثم التوبة.

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