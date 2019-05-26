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طريقة عمل كحك العيد دايت

الأحد 26/مايو/2019 - 07:34 م
كحك عيد دايت
كحك عيد دايت
أسماء محمد
كحك العيد من أهم طقوس احتفالات المصريين بعيد الفطر والجميع يرغب فى تناوله بفضل مذاقه الشهى وأصنافه المتنوعة لكن للأسف متبعى انظمة الريجيم والدايت لايستطيعون الاستمتاع به لاحتواءه على سعرات حرارية عالية.

ولحل هذه الأزمة ابتكر خبراء الطهى طريقة عمل كعك العيد دايت بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة.

وقت التحضير: ساعة
وقت الطهى: 1/2 ساعة
الكمية: 10 أفراد كبار

مقادير كحك العيد دايت:
500 جم دقيق أبيض
معلقة ريحة الكعك
رشة ملح
3 ملاعق سمسم نصف تحميصة (اختياري للنكهة الحلوة)
150جرام سمنة بلدي
نصف كوب ماء فاتر
معلقة صغيرة خميرة جافة
معلقة صغيرة سكر

طريقة عمل كحك دايت:
- في وعاء يتحمل حرارة يوضع الدقيق ثم توابل الكحك ورشة الملح والسمسم و لا يقلب حتى يقدح السمن على النار ويصب على السمسم حتى يحمصه ويخرج نكهته.
- يقلب حتى امتزاج كل المكونات جيدا ثم يترك على جنب حتى تجهيز الماء مع الخميرة والسكر ثم يصب قليلا على العجين اثناء العجن حتى يلم العجين.

- لا تكثري من الماء لأنه يجفف العجين فيما بعد.

- "يكور" ويحشى بالعجمية او المكسرات أو الملبن أو العجوة حسب الرغبة ثم يشكل ويوضع على صواني فرن ويغطى ويترك يخمر نصف ساعة.
- يخبز على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة تقريبا، ويرش بسكر عند التقديم.

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