طريقة عمل كحك العيد دايت

كحك العيد من أهم طقوس احتفالات المصريين بعيد الفطر والجميع يرغب فى تناوله بفضل مذاقه الشهى وأصنافه المتنوعة لكن للأسف متبعى انظمة الريجيم والدايت لايستطيعون الاستمتاع به لاحتواءه على سعرات حرارية عالية.





ولحل هذه الأزمة ابتكر خبراء الطهى طريقة عمل كعك العيد دايت بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة.





وقت التحضير: ساعة

وقت الطهى: 1/2 ساعة

الكمية: 10 أفراد كبار





مقادير كحك العيد دايت:

500 جم دقيق أبيض

معلقة ريحة الكعك

رشة ملح

3 ملاعق سمسم نصف تحميصة (اختياري للنكهة الحلوة)

150جرام سمنة بلدي

نصف كوب ماء فاتر

معلقة صغيرة خميرة جافة

معلقة صغيرة سكر





طريقة عمل كحك دايت:

- في وعاء يتحمل حرارة يوضع الدقيق ثم توابل الكحك ورشة الملح والسمسم و لا يقلب حتى يقدح السمن على النار ويصب على السمسم حتى يحمصه ويخرج نكهته.

- يقلب حتى امتزاج كل المكونات جيدا ثم يترك على جنب حتى تجهيز الماء مع الخميرة والسكر ثم يصب قليلا على العجين اثناء العجن حتى يلم العجين.



- لا تكثري من الماء لأنه يجفف العجين فيما بعد.