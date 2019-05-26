اعتذار و40 ألف دولار.. شوبير يكشف تفاصيل حضور مرتضى منصور نهائي الكونفدرالية

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، على حضور المستشار نراضى منصور رئيس نادي الزمالك للقاء اليوم في مباراة الزمالك ونهضة بركان، بلقاء العودة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، بستاد برج العرب.



وكتب "شوبير" عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا: "بعد اعتذاره رسميًا لرئيس الـ "كاف" ودفع غرامة ٤٠ الف دولار.. رفع الإيقاف الموقع من الاتحاد الافريقي على رئيس الزمالك وأصبح من حقه حضور نهائي "الكونفيدرالية" اليوم بين الزمالك ونهضة بركان المغربي".



وتنطلق مساء اليوم، مباراة الزمالك ونهضة بركان، فى لقاء العودة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وذلك في العاشرة من مساء اليوم، واكتظت جروبات جماهير الزمالك بصور المشجعين خلال ما يعرف بـ"الترحال"، وهي الرحلات التي تنظم من شتى بقاع مصر للجماهير المتجهة لمدرجات برج العرب في الإسكندرية.



