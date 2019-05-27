بتكلفة 17.5 مليون دولار.. الإسكندرية تتسلم ثاني ترام مكيف من أصل 15.. يسع 140 راكبا وتبلغ سرعته 75 كم/س.. موفر للطاقة ومزود بأحدث تكنولوجيا عالمية تتيح التحكم في المنحنيات

طول الترام الواحد 22 مترًا وعرضه 2.20 متر وارتفاعه 3.10 متر

سهل الصيانة ومنخفض تكلفة التشغيل بالمقارنة بالعربات القديمة يعمل بخطوط المدينة الممتدة لمسافة 58 كيلومترًا





استقبل ميناء الإسكندرية ثاني وحدات الترام المكيف إلى ميناء الإسكندرية، قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني، وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة بخط "سان ستيفانو – رأس التين".





كانت هيئة النقل العام بالإسكندرية تسلمت أول ترام مكيف من شركة "TATRA- YUG" الأوكرانية، منذ شهور، ويحمل موديله اسم ""K1E6"، منذ شهور، وذلك في إطار عقد توريد يضم 15 ترام بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 17.5 مليون دولار.





من جانبه، قال المهندس محمد الغزولي، رئيس ورش العمرات الجسيمة بترام المدينة، والمتحدث باسم هيئة النقل العام بالإسكندرية، إنه سيتم نقل الترام إلى ورش البلدوف بكرموز لتجميعه، ليتم بعدها تجربته قبل التشغيل الرسمي بورش الترام بمصطفى كامل.





وكشف المهندس محمد زكريا، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية لـ"صدى البلد" عن أن الترام الجديد سيعمل بخطوط المدينة الممتدة لمسافة 58 كيلومترًا وتضم مناطق "النزهة - محرم بك - ميدان الشهداء - مينا البصل - القباري - المكس - كرموز - غيط العنب - راغب - سانت كاترين - شارع السبع بنات - الجمرك - رأس التين"، كما ستربط عدد منها ترام المدينة بترام الرمل بداية من محطة الرمل ووصولا إلى محطة سان ستيفانو.





واوضح انه يتم مد خدمة الترام الجديدة إلى مناطق لم تكن تصل إليها الخدمة أو توقفت ومنها "الشهداء - النزهة - المتراس -الورديان - مينا البصل - كرموز - غيط العنب – راغب"، كما يبلغ طول الترام الواحد 22 مترًا وعرضه 2.20 متر وارتفاعه 3.10 متر، ويبلغ إجمالي عدد الركاب 140 راكبًا في الترام الواحد منهم 31 مقعد جلوس، فيما تبلغ سرعته 75 كم/س، كما أنه موفر للطاقة يعمل بمحركات كهربائية تيار متغير ومنخفض الضوضاء سواء داخل العربة، أو خارجها وسهل الصيانة ومنخفض تكلفة التشغيل بالمقارنة بالعربات القديمة.



