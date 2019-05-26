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أخبار العالم

إيران: لن نتفاوض مع أمريكا بل الخليج

الأحد 26/مايو/2019 - 11:18 م
حسن روحاني ودونالد
حسن روحاني ودونالد ترامب
حسام رضوان
أعلن عباس عراقجي، نائب وزير خارجية إيران، أنه أنهى للتو زيارته إلى سلطنة عمان، والتي سيتوجه بعدها إلى الكويت وقطر.

وكتب "عراقجي"، في تغريدة له على "تويتر"، "لا توجد محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "لكن إيران مستعدة للتفاوض مع كل وأي دولة في الخليج من أجل علاقة متوازنة وبناءة قائمة على الاحترام المتبادل".


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