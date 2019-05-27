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فن

رد فعل ساخر من محمد هنيدي بعد فوز الزمالك بـ الكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:39 ص
صدى البلد
محمد نبيل
هنأ الفنان محمد هنيدى نادى الزمالك بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بتغلبه في النهائي على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5/ 3 .

وكتب هنيدى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "بركان مين ده إحنا معلمين" ووضع صورة كأس البطولة .

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، التهنئة لنادي الزمالك بعد فوزه بلقب كأس الكونفدرالية مساء اليوم على حساب نادي نهضة بركان المغربي.
رد فعل ساخر من محمد هنيدي بعد فوز الزمالك بـ الكونفدرالية

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