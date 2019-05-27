رد فعل ساخر من محمد هنيدي بعد فوز الزمالك بـ الكونفدرالية

هنأ الفنان محمد هنيدى نادى الزمالك بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بتغلبه في النهائي على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5/ 3 .



وكتب هنيدى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "بركان مين ده إحنا معلمين" ووضع صورة كأس البطولة .



كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، التهنئة لنادي الزمالك بعد فوزه بلقب كأس الكونفدرالية مساء اليوم على حساب نادي نهضة بركان المغربي.