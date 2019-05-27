رسالة مؤثرة من أحمد مرتضى لوالده بعد تتويج الزمالك بـ الكونفدرالية

وجه النائب أحمد مرتضى منصور رسالة الى والده بعد تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 .





وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر": ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مرتضى منصور ♥️ بحبك ".



كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء الأحد بهدف مقابل للا شيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.



