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رسالة مؤثرة من أحمد مرتضى لوالده بعد تتويج الزمالك بـ الكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:48 ص
احمد مرتضي
احمد مرتضي
محمد بدران
وجه النائب أحمد مرتضى منصور رسالة الى والده بعد تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3  .


وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر": ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مرتضى منصور ♥️ بحبك ".

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء الأحد بهدف مقابل للا شيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53  ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

رسالة مؤثرة من أحمد مرتضى لوالده بعد تتويج الزمالك بـ الكونفدرالية

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